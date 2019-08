Your browser does not support iframes.

La Juventus ha conquistato la vetta della classifica di Serie A dopo la vittoria per 4-3 contro il Napoli, al termine di una partita pazzesca, come titola Tuttosport: "Pazzesca Juve! Napoli, che beffa!", poi il quotidiano aggiunge: "Rugani in uscita: Benatia o Boateng al suo posto". Il Corriere dello Sport fa ironia: "Colpo di Koulibaly", sottolineando l'autorete che ha deciso il match in favore dei bianconeri. Dalla Spagna, invece, Marca titola sui possibili colpi di mercato dell'ultima ora del Real Madrid, mentre As e Mundo Deportivo parlando del negativo periodo del Barcellona nella Liga.



