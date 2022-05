In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juve Medhi Benatia ha parlato della situazione legata a Paulo Dybala e del suo possibile approdo all'Inter di Marotta.



'Avrei voluto vederlo giocare con la Juve per altri 6 o 7 anni almeno. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Sarebbe strano vederlo in nerazzurro, considerando la rivalità che c'è tra le due squadre'.