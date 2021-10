Medhi Benatia, doppio ex della sfida tra Juventus e Roma, ha parlato a Repubblica: "Lo dico subito, io faccio il tifo per entrambe, quindiDiplomazia a parte, questa partita non avrà un valore diverso da quello che ha ogni anno. Sarà come sempre un match importante tra due piazze importanti in Italia. La Juve non sta attraversando bel periodo, probabilmente perché riparte da un ciclo nuovo e bisogna dare un po' di tempo alla squadra e ad Allegri, che conosce bene club e ambiente. Serve pazienza"