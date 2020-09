L'ex difensore della Juventus Medhi Benatia, oggi in Qatar, ha parlato del mondo bianconero: "Alla Juve c'è una cultura incredibile del lavoro, già dal primo giorno avevo capito che si sarebbe dovuto correre e lavorare tanto. Per questo sono tanti anni che vincono. A Roma c'è molta più passione e si respira l'amore dei tifosi, i giallorossi meriterebbero ogni anno di lottare per le prime posizioni. Se l'Inter può insidiare la Juve per lo scudetto? L'anno scorso è crollata alla fine, ora si è rinforzata. Vedo bene il Milan di Maldini e Massara che stanno facendo un gran lavoro. E spero che la Roma possa fare un gran campionato. Per me sono questi i top club italiani".