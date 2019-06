A volte ritornano. Dopo soltanto 5 mesi da una separazione resasi necessaria per i rapporti ormai deteriorati con l'ex allenatore Massimiliano Allegri, Mehdi Benatia può tornare alla Juventus. A riferirlo è l'edizione odierna de La Stampa, secondo cui ci sono stati già i primi contatti con l'entourage del calciatore marocchino, acquistato per 8 milioni di euro dai qatarioti dell'Al-Duhail nell'ultima finestra di mercato. Come raccontato da Sportitalia, inoltre, sarebbe stato lo stesso giocatore a caldeggiare una possibile rimpatriata in questa fase estiva del calciomercato. Da Torino potrebbe presto arrivare la disponibilità attesa...