Tre anni e mezzo fa Medhi Benatia segnava il suo primo gol con la maglia della Juventus. Il difensore marocchino era arrivato all'inizio della stagione 2016-2017 dal Bayern Monaco, dopo che in Italia aveva giocato in Udinese e Roma. A marzo 2017, nella sfida casalinga di campionato contro il Milan, Benatia trovò la prima rete in bianconero sbloccando il risultato su delizioso assist di prima di Dani Alves: Donnarumma battuto da pochi passi e vantaggio Juve. Poi Bacca avrebbe pareggiato, ma su rigore Dybala avrebbe regalato a tempo scaduto una vittoria per 2-1. Il club ha pubblicato oggi sui propri canali social il video di quel primo gol di Benatia.