"Sono felice all'Al Duhail ora, non sto pensando di andare via. Rimarrò anche nella prossima stagione", così Medhi Benatia ha di fatto chiuso alla possibilità di un ritorno alla Juventus, come dichiarato ai microfoni di Goal.com. Il difensore del Marocco, impegnato al momento nella Coppa d'Africa con la sua Nazionale, ha chiuso all'ipotesi di un incredibile ritorno in bianconero, paventata nelle scorse settimane di mercato, per confermarsi anche nella prossima stagione in Qatar, dove è approdato nello scorso mercato di gennaio.