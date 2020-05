L'ex juventino Benatia svela chi è il miglior capitano avuto in carriera: "Buffon per me è stato il più capitano di tutti. Una leggenda che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, e in più prima delle partite ci parlava sempre e sente le partite. Ha un amore incredibile per la Juventus, ha sempre rimasto quando poteva andare via. E' un esempio per tutti. La mia partita più bella in Italia è stata la finale di Coppa Italia Juve-Milan a Roma, vinta 4-0 con una mia doppietta. Ma anche dietro ho fatto una bella gara"