Torna a prendere ossigeno la Juve dopo le vicende degli ultimi mesi che l'hanno vista coinvolta nel bel mezzo di una vera e propria bufera. Il passaggio del turno in Europa League ha, infatti, avvalorato le consapevolezze della squadra, che ora prende sempre più fiducia su quella che è la vittoria finale della competizione. Ad affrontare questo e molti altri temi è stato l'ex difensore della Juve Medhi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'La Juve sta passando un periodo un pò complicato, soprattutto a livello extra calcistico.'Non sono sorpreso perchè sono una squadra di campioni. Hanno carattere, sono forti e la Juve non si arrende mai. Bisogna lottare fino alla fine e questo fa parte del dna Juve.Anche per tutti gli altri ragazzi che ho conosciuto, Cuadrado, Perin, Szczesny, Alex Sandro, per me sono dei campioni veri e nonostante l'età avanzata sono sempre pronti a rispondere e a sudare per la maglia'.'Bonucci è uno di quelli che dà sempre tutto ma l'età avanza anche per lui. Se posso dare un consiglio direi che possono. Quando vedo la difesa centrale con, secondo me sono due nomi importanti e che possono fare comodo alla Juve'.. Però penso che la Juve è un club troppo grande per diventare una squadra normale'.. Per me da difensore giocare con uno come lui è stata una fortuna. Giorgio è un signore, un capitano vero. Ho avuto anche Barzagli, Buffon, Bonucci, Dybala, Mandzukic, Pjanic, Ronaldo, Matuidi, erano troppi. Se devo fare un nome ti direi Chiellini'.. Avevamo fatto una partita storica, a dir poco perfetta, vinciamo 3-0 a Madrid che è una cosa impensabile e quell'arbitro ha dato un rigore che non c'era assolutamente. Ci penso ancora oggi ma purtroppo fa parte del calcio.'.'Sinceramente no. Ho aperto un azienda a Dubai,e ho iniziato a lavorare con giocatori di qualità e'.