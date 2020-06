Tanti i messaggi di tifosi ed ex compagni di squadra per Miralem Pjanic che ieri ha postato un commovente video per salutare i tifosi della Juventus. Tra i tanti commenti che si leggono su Instagram c'è anche quello dell'amico ed ex compagno di squadra alla Roma e alla Juve Medhi Benatia: "Parlo da tifoso della Juve, è triste ed è una grande perdita. Ti parlo da fratello maggiore, sono orgoglioso di te per il tuo viaggio, orgoglioso di tutto ciò che hai dato e ti auguro il meglio in un altro enorme club e tutta la felicità per la tua famiglia".



