Nato attaccante, è divenuto una mezzala. Parliamo di Stefano Beltrame, vincitore di un Viareggio e di una Coppa Italia Primavera con le giovanili della Juventus. Successivamente tanto pellegrinaggio tra Serie B italiana e olandese, per poi rientrare nei ranghi bianconeri nel 2019 nell'Under 23 impegnata in Serie C. Poi però, ecco una nuova opportunità europea, che lo porterà ad affrontare la Roma in Europa League giovedì. Queste le parole del 27enne Beltrame a Sky Sport "Dopo tre anni in Olanda che mi hanno cambiato a livello calcistico e umano (tramite la Juve mi si era presentata questa opportunità) a gennaio di quest'anno ho detto subito sì all'offerta del Cska Sofia. Non è stato facile il periodo del Covid, ma sono stato molto aiutato dal gruppo, anche perché il ds italiano Giaretta mi ha dato una gran mano. Lavoriamo bene, e quando vanno bene le cose in campo il resto arriva. Non c'era bisogno di vedere la partita di ieri sera contro il Milan per vedere quanto è forte la Roma."