, è stato sottoposto oggi a "trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna" . Lo stesso giovane bianconero ha pubblicato una foto tramite il proprio account Instagram ufficiale per tranquillizzare i tifosi dopo l'intervento chirurgico: "Fa parte del gioco, ora testa già al recupero e a tornare al più presto in campo per lottare al fianco dei miei compagni!". Ecco il suo messaggio: