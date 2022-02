L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita.



'Nella mia esultanza c'era il derby, c'era la voglia di fare una grande prestazione e di riuscire a vincere. E' stato un peccato non aver vinto e penso che se vincevamo non avremmo rubato nulla. Sicuramente il gol è importante per me come lo è per tutta la squadra, io vengo chiamato in causa per questo e mi devo far trovare sempre preparato. I due mesi in cui ho avuto infortuni sono stati molto duri ma ero sempre presente anche nei meccanismi e negli schemi che il mister chiede. Lui crede in me, pensa alla squadra ed è giusto così. Non so se sia il mio derby di Torino, se per caso sarà così sono soddisfatto di me stesso e dei miei compagni'.