Dopo l'autogol di Merih Demiral che ha aperto l'Europeo 2020 - mai questa competizione era iniziata con un'autorete - la prima 'vera' rete dell'Italia è stata firmata da Ciro Immobile. Mancini l'ha preferito al Gallo Belotti in un ballottaggio che va avanti da un po', in campo sono rivali sportivi ma fuori amici per la pelle e compagni di stanza. Tanto che, come ha raccontato Sky Sport, al gol dell'attaccante della Lazio Belotti si è alzato dalla panchina facendosi quasi tutto il campo per andarlo ad abbracciare dall'altra parte.