Andrea, intervistato dalla TV ufficiale della Roma, ha parlato così dei tanti interessamenti sul suo conto."La Roma era la mia priorità, ho sempre pensato che fosse il club giusto per me. È una società molto ambiziosa, con un progetto e sicuramente il fatto che abbia vinto la Conference League è un segno di crescita. Io sapevo della stima del club, ma alla fine la trattativa è iniziata e si è conclusa nell'ultima settimana. Mou? Sì, essere allenato da un mister così vincente mi può dare solo carica, non vedo l'ora di andare in campo per lui. Dybala? Sì, abbiamo giocato insieme due anni a Palermo, poi siamo andati via insieme e siamo andati nella stesa città ma in due squadre opposte. Ora sarà un piacere ritrovarlo".