Come racconta il Corriere dello Sport, Andreaè vicinissimo alla Roma. Ha aspettato a lungo, si è fidato delle promesse ricevute da Tiago Pinto e sta per essere ripagato. La svolta definitiva è prevista nelle prossime ore, quando i Friedkin daranno il via libera al trasferimento di Eldor Shomurodov in prestito senza obbligo di riscatto: a condizioni così favorevoli, il Torino e il Bologna possono prenderlo subito e magari pagare anche 1-1,5 milioni per un anno di leasing. Il diritto di acquisto nel 2023 non sarebbe in ogni caso inferiore ai 10 milioni.