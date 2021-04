L'errore di Alex Sandro sul pressing di Rincon, la palla dentro del centrocampista venezuelano e... l'intervento, più o meno pulito, di Matthijs de Ligt che prova a frenare la corsa di Belotti e arriva a travolgerlo nel tentativo di togliergli la palla. Palla che non prende in maniera netta, a dir la verità. E che alimenta le proteste fuoriose dei granata, che chiedono un rigore non ravvisato dall'arbitro Fabbri. Interviene il Var tramite un silent check, con il fischietto che non va a rivedere l'azione. Risultato? Confermata la sensazione del direttore di gara. E non è calcio di rigore.



Ovviamente, ciò non ha evitato ai tifosi granata (e in generale agli anti juventini) di gridare allo scandalo. Leggete un po' cosa dicono sui social...