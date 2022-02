1









Derby in casa Torino. Tra campo, ansie e futuro. In particolare, sul futuro, ci sono a spaventare sono i rumors legati a tre giocatori fondamentali per il presente ma non garantiti per il tempo che verrà: Belotti, Singo e Bremer. Loro sono i gioielli del Toro, ma anche uno spauracchio per i tifosi granata: il loro incubo, infatti, sarebbe vederli in bianconero. Come scrive Tuttosport: "Il primo caso è il più paradossale, perché in teoria avrebbe potuto rappresentare almeno l’eccezione che conferma la regola. Andrea Belotti , infatti, è stato l’unico giocatore sul quale e per il quale Cairo si sia in questi anni sbilanciato. A suo tempo, garantendo che non lo avrebbe venduto, e in effetti così fu. Successivamente, promettendo - a Tuttosport, che gli aveva sollecitato una posizione ufficiale - che quantomeno non lo avrebbe mai ceduto alla Juventus". Ma la scadenza del contratto a fine anno mette tutto un po' più in crisi.



Ma se per il Gallo la Juve è un'opzione più lontana, il pensiero ai bianconeri - specialmente nella settimana del derby - non può che andare a Bremer e Singo, i due giovani che il mercato continua a chiamare. Come scrive il quotidiano: "Il difensore brasiliano - che ha accettato di rinnovare fino al 2024 unicamente al fine di essere venduto a un prezzo più alto - è a differenza del Gallo un obiettivo reale per la ditta Arrivabene & Cherubini . Perché centrali di quel calibro, in Serie A e non solo, ce ne sono pochi". E non solo: "Pure sulle fasce, laddove è atteso un ritorno ai massimi livelli di Singo, esterno di destra dalle prospettive importanti e dagli enormi margini di crescita. Anche qui - sospirano ansiosi i tifosi del Toro, rosi dal tarlo che l’ivoriano diventi l’ennesima plusvalenza di Cairo - il rischio che tra le pretendenti di mercato si presenti la Juve è alto". Così si vive il derby a Torino, una settimana non banale, specialmente se ci si mette anche il mercato...