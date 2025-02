AFP via Getty Images

Le parole diin conferenza stampa:JUVE POSTO PEGGIORE - "Bellissimo non è, l'esigenza di tutte le grandi squadre è la stessa. E' vincere, alla fine. Se ti rendi conto, vedi la Champions, hai nominato 6 squadre? Può vincere una sola. Vuol dire che le altre hanno fatto male? Non è così. La Juve è una grande squadra, con una grande storia. Va accettato. Per migliorare. Per voler vincere più di prima".