. O comunque di pareggiare. Alt: prima di fare i fenomeni sulla comprensione del testo, il senso raccolto in conferenza era che, specchiarsi nel palleggio fine a se stesso, vuol dire non fare mai un passo avanti, come fosse lo scambioall'infinito. Eccoci qui, alla resa dei conti:. Si può dire che la Juve sia stata tutto, salvo poi ritrovarsi con niente. O meglio: con una lezione di vita di campo, ché senza cinismo è un giro di giostra. Ti diverti un po', alla fine tutto si spegne e gli amici se ne vanno. O fanno assist per Abraham.. Pronto quasi per la festa e per un filotto già necessario. Ma Allegri l'aveva annusata, in un certo modo predetta: se si ferma, se perde ritmo, se prende anche un po' di paura,, a prescindere dall'avversario che si trova davanti. La prova del nove, anche con questo 9: è sempre una questione di testa, perciò di maturità. Anche in conferenza, il mister ha insistito sul concetto di efficacia, un macro-vocabolo al cui interno c'è la sua vecchia squadra come esempio, quella lasciata all'anno di Sarri e al macello successivo. Non era pimpante, ma comprendeva i momenti. Subiva grosse fasi di match, però portava a casa il risultato. Tutto si traduce nella missione affidatagli due anni fa, quando sollevava le braccia al cielo come il salvatore di una patria svuotata dai trofei (quando in realtà ne erano arrivati due): tornare indietro e non guardarsi avanti.. Al primo posto, pur con mille passi in avanti ci sarà sempre un percorso netto e orientato a zero rischi, neanche fosse il tasso fisso del mutuo. Pure stasera, il motivetto è rimasto lo stesso: "Mi sono arrabbiato per il gol subito", ovviamente il risultato è solo una conseguenza parziale, l'obiettivo principale era e resta rendere impermeabile il suo undici. Solo così, per il tecnico, c'è la certezza di vittoria. Solo così, per il tecnico, si possono fare poi tutti gli altri passi in avanti.