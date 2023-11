Al suo arrivo al Real Madrid, Bellingham ha scelto di indossare il numero 5 in omaggio a Zinedine. Nella partita contro il Napoli ieri sera, uno sponsor tecnico ha orchestrato abilmente un'operazione nostalgica, facendo indossare ale scarpe di. Ciò ha inevitabilmente sollevato la domanda: Bellingham può essere paragonato a Zidane? Esiste un parallelo tra il numero 5 francese e quello inglese?La stessa domanda è stata posta addurante la conferenza successiva alla vittoria per 4-2 del Real Madrid contro il Napoli. In risposta, il tecnico ha elogiato le straordinarie qualità di Bellingham, sottolineando le differenze tra le due generazioni. Ancelotti ha dichiarato con sincerità: "È complicato fare confronti perché si tratta di due epoche diverse. Possiamo dire che Bellingham ha una capacità di inserirsi in area e segnare che Zidane non possedeva. Zidane, d'altra parte, aveva qualità individuali che mancano a Bellingham. Tuttavia, nel calcio moderno, è essenziale avere giocatori in grado di coprire rapidamente vaste aree del campo, e Jude lo fa in modo eccellente."