Quel gran talento inglese di Judeha fatto ondeggiare il Napoli in una notte indimenticabile. Questo ventenne centrocampista ha svelato per l'ennesima volta di avere un futuro promettente davanti a sé, grazie alla sua personalità eccezionale e alle doti tecniche e fisiche straordinarie. Carlo Ancelotti e altre figure autorevoli hanno elogiato il suo talento, proiettandolo verso una carriera da campione.Nel 2020, quando Jude era ancora un adolescente, lui e i suoi genitori fecero una visita a Torino, esplorando le strutture di Vinovo e la Continassa. A raccontarlo è Gazzetta, secondo cui questi sono stati i giorni cruciali per le sue decisioni professionali, poiché aveva deciso di lasciare il Birmingham e cercava nuove opportunità. La Juventus gli offriva un contratto allettante dal punto di vista economico e un percorso tecnico che prevedeva un inserimento rapido nella squadra Under 23, con la prospettiva di avanzare gradualmente nella prima squadra. In quel momento, pochi conoscevano questo giovane talento che stava emergendo nelle nazionali giovanili inglesi. Come accaduto con Haaland.Dopo alcune settimane di riflessione, la famiglia Bellingham scelse di accettare l'offerta del Borussia Dortmund. Il club tedesco investì 30 milioni di euro per lui, ma ciò che lo convinse fu l'opportunità di un ingresso immediato nella prima squadra. Questa decisione dimostrò di essere saggia, considerando quanto il Borussia Dortmund aveva valorizzato giovani talenti nel passato, come Haaland, Sancho e Dembele.