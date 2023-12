Judequesta sera sarà il vincitore del premio Golden Boy di Tuttosport. Il giocatore ha citato anche il fratello Jobe, obiettivo di mercato della Juve. Le sue parole:"Esclusi per limiti d’età noi del 2003 dico tre nomi. Innanzitutto Arda Güler, ormai recuperato degli infortuni che gli hanno impedito di debuttare con il Real: è un fenomeno, lo vediamo in allenamento e siamo incantati da lui. Poi il mio ex compagno Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. E infine mio fratello Jobe, attaccante di razza come nostro padre".