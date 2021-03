1









Dopo l'eliminazione della Champions League sono in tanti a chiedersi se la Juventus ha fatto bene a prendere Cristiano Ronaldo. Il portoghese era arrivato a Torino per tornare a vincere in Europa, ma dopo tre anni i risultati sono deludenti. A spiegare il perché la società ha fatto un investimento così importante in termini economici, è stato Marco Bellinazzo de Il Sole24 Ore: "Ronaldo venne preso per una scommessa e rischio d'impresa che si è assunta la presidenza Agnelli - ha detto a Sky Sport - cioè quello di dare un'accelerata al processo di crescita che stava facendo la Juve. Con Cristiano Ronaldo si è pensato di assumersi un costo di circa 90 milioni all'anno tra ingaggio, tasse e prezzo del cartellino, ma con la convinzione che quest'operazione avrebbe fatto crescere i ricavi".