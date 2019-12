Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di calcio, ha parlato ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli dell'aumento di capitale in casa Juventus: "Normale che certe società ricche possano supportare i club e se Exor fa un aumento di capitale di 300 milioni per rilanciare il progetto di sviluppo della Juve. E per evitare che la Juve, per come è, vada a bruciare tutto il capitale, visto che la gestione ha troppi costi rispetto alle entrate, è normale che si crei un dislivello con un club come il Napoli, che non può fare un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Questo è un problema serio che va affrontato al di là delle ipocrisie populistiche".