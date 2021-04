Marco Bellinazzo, nella diretta Twitch di Calciomercato.com, ha parlato della situazione economica della Juventus: "Senza la Champions per la Juventus significherebbe 70 milioni in meno e tanti problemi anche di visibilità. Sarebbe davvero complicato approcciare una stagione senza Champions e questo porterebbe a dover incidere ancora di più sul costo della rosa. Tutti i club stanno lavorando per ridurre i costi della rosa del 10/15 %, ma senza Champions con la Juve si parla di un taglio di un ulteriore 10%. Potrebbe bastare l'addio di Ronaldo per coprire questo costo perché incide ancora per 90 milioni l'ultimo anno. La pandemia ha rovinato un po' i piani. Certo alla fine sarà lui a decidere e credo che a prescindere dai suoi malumori se dovesse scegliere di restare sarebbe comunque contento di come sta pagando le tasse in Italia rispetto alla Spagna”.