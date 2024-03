Nell'ambito del programma "Giornale Radio Football Club" condotto da Lapo De Carlo su GiornaleRadio.fm, l'esperto Marcoha fornito un aggiornamento sulla situazione societaria dell'Inter."Quanto incide la situazione in Cina di Zhang col futuro dell'Inter? Terrei separate le questioni, il tema è più politico che giudiziario. È evidente che China Construction Bank nel momento in cui agisce in Italia sa di non poter recuperare quei soldi in Italia, ma lo fa per dare un segnale politico. La permanenza di Steven Zhang a Nanchino in questi mesi rileva una difficoltà della famiglia Zhang nei confronti del governo cinese al quale ha fatto tanti favori. Perché una parte dei guai finanziari di Suning derivano da alcuni obblighi di prestiti che hanno creato un danno e sono causa e concausa di quello che vediamo riflesso nell'Inter".