Premessa: non mi occupo di calciomercato.

Dico solo che a questo punto lo scambio Icardi-Dybala a 75/80 milioni di valutazione sarebbe la scelta più logica in chiave economico-finanziaria per @juventusfc e @inter

Prevarranno i "ragionieri" o l'animus pugnandi dei 2 club?