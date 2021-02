L'Arsenal è pronto a mettere sul mercato un giocatore che fa gola alla Juventus: si tratta di Hector Bellerin, il terzino destro classe '95 che come riporta la CBS è pronto a lasciare i Gunners in estate. Ex Barcellona e Watford, ha il contratto in scadenza nel 2023 ma la Juventus potrebbe approfittare della volontà del club inglese di lasciarlo partire e fare un tentativo per portarlo in Italia.