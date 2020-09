Il Barcellona punta sempre di più su Hector Bellerin. È quanto riporta Marca, secondo cui i blaugrana vorrebbe portare il terzino dell’Arsenal in Catalogna in casa di partenza di Nelson Semedo. Lo spagnolo, accostato anche alla Juventus su espressa richiesta di Andrea Pirlo, è stato vicino anche al Paris Saint-Germain, che però ha chiuso per l’acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma, togliendosi quindi dalla corsa a Bellerin.