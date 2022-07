Raoulè il quinto rinforzo estivo dell'Inter, ora è ufficiale: come si apprende dal sito della Lega Serie A infatti, i nerazzurri hanno depositato il contratto dell'esterno classe 2000. Bellanova, cresciuto nelle giovanili del Milan, arriva dal Cagliari in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto al termine della stagione per ulteriori 7 milioni.