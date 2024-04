Vigilia del derby della Mole numero 185 ed è tempo di. La gara andrà in scena sabato 13 aprile alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino., entrambe le squadra sanno che si giocheranno molto in ottica coppe europee.Suona la carica nell'ambiente granata Raoul, esterno a tutta fascia e fedelissimo di Ivan Juric, che alla vigilia del derby ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN.BELLANOVA - Siamo consapevoli del fatto che al Toro un successo contro la Juventus manca dal 2015 e che per questo i tifosi attendono questa partita con trepidazione ancora maggiore. Il nostro obiettivo è quello di sfatare finalmente questo tabù anche perchè tre punti sarebbero fondamentali per noi e potrebbero darci una spinta in più in vista del rush finale in campionato".