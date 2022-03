Obiettivo: rivoluzionare le fasce. La Juve è forte su Raoul Bellanova, cresciuto tantissimo in questa stagione pur tormentata del Cagliari. Ecco: il club sardo dovrebbe intanto riscattarlo dal Bourdeaux, poi ascolterà eventuali proposte sul mercato.



L'IDEA - Come racconta Goal, l'idea sarebbe quella di prendere Bellanova subito, per inserirlo già in pianta stabile nella rosa e nelle opzioni di Allegri. Il Cagliari potrebbe chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro, la Juve conterebbe di chiudere a poco meno. Bellanova, classe 2000 e cresciuto nel Milan, quest'anno è stato ed è uno degli asset fondamentali di Mazzarri al Cagliari, dove cerca una salvezza che sembra più vicina. E' stato dell'Atalanta, che non l'ha riscattato; ora può diventare della Juve, che ha intravisto in lui le doti del terzino del futuro.