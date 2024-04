Il difensore del Torino Raoulsi è raccontato a My Skill su Dazn. Queste le sue parole sul derby contro la Juventus in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico, in casa dei granata:- "Tutti noi sappiamo che il Toro non vince un derby dal 2015 e sappiamo quanto i tifosi tengono a questo tipo di sfida. I tre punti ci darebbero una spinta incredibile e ci permetterebbero di affrontare i prossimi match con più autostima e forza".