Marco Belinelli, campione NBA in forza ai San Santonio Spurs, franchigia con la quale ha conquistato l'anello nel 2014, parla al sito ufficiale dell'Inter, club di cui è tifoso: "Bologna è ‘basket city’, per i bambini è naturale giocare a basket, però c’è stato un giocatore che mi ha letteralmente folgorato: Ronaldo, aveva qualcosa di straordinario e grazie a lui ho iniziato a tifare Inter. Ho la sua maglia autografata appesa al muro accanto a quella di Kobe Bryant, che mi ha dato dopo la prima partita che abbiamo giocato uno contro l'altro. Due icone per me. Lukaku? mi ha regalato la sua maglia autografata, un bellissimo regalo. Lui oltre a essere un giocatore fortissimo ha un fisico incredibile. Mi auguro possa avere un impatto alla LeBron James, decisivo. So che anche Barella è un grande appassionato di basket. Potremmo organizzare un campetto quanto tornerò in Italia, un 3 vs 3: io, Lukaku e Barella e vediamo chi ci sfida!".