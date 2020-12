Il Covid è entrato pesantemente a gamba tesa anche sul calcio italiano. I club risentono di questa situazione d'emergenza e ancora di più lo fanno i bilanci di ogni società. A fare il punto, è il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: "I numeri vanno pesati, non contati. Un passivo bisognava aspettarselo - ha detto a Radio Marte - posso dire che la Juve come Milan, Roma e Inter; e peggio del Napoli. La crisi ha bloccato gli incassi e ci sono poste di bilancio slittate al prossimo rendiconto perché giocando a luglio e agosto eravamo in una fase di bilancio legata alla stagione 2020/21. Bisogna vedere anche il percorso di ogni club in questi anni".