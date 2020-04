6









In Belgio hanno fatto più o meno presto: il Club Bruges è diventato campione quasi inconsapevolmente, mentre si decideva il destino della Jupiler Pro League. Valutata l'emergenza Coronavirus nel paese, la Federazione locale ha assegnato il titolo nazionale alla squadra delle Fiandre, in quel momento prima in classifica. La ratificazione arriverà nell'assemblea prevista tra due settimane, di fatto però è stato tutto deciso. Perché non si replica in Italia? Alt: prima va spiegata questa situazione, decisamente sui generis.



SITUAZIONE DIVERSA - Sì, perché il Bruges era sì primo in classifica, ma aveva 15 punti di vantaggio sul Gent secondo. Soprattutto, mancava un solo turno alla fine della stagione regolare. In Belgio ci sarebbe un ulteriore girone finale per l'assegnazione del titolo con le prime sei squadre in classifica: è stato questo, concretamente, a essere sospeso. Dunque, una situazione completamente opposta a quella italiana. Sia per giornate disputate e mancanti, sia per la situazione del tabellone dei punti. Ergo, non proponetelo a Lotito...