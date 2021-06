Ci ha provato fino alla fine Cristiano Ronaldo, ma non è riuscito a ribaltare le sorti di una partita in bilico fino alla fine, tenuta viva dal forcing sostenuto dei suoi compagni. Il Portogallo è stato eliminato dal Belgio, decisivo il gol di Thorgan Hazard nel primo tempo che consente a Lukaku e compagni di accedere ai quarti fi finale contro l’Italia. Di seguito le pagelle di CR7 e di Tielemans, obiettivo di mercato della Juventus.



RONALDO 6 – È sempre l’ultimo a gettare la spugna e lo dimostrano le smorfie di delusione uscendo dal campo. Da leader, ci ha provato in tutti i modi, su punizione, di testa, in solitaria. Non è riuscito nell’ennesima impresa, complice anche un’ammirevole difesa ad oltranza del Belgio TIELEMANS 5 – Il Belgio vince, Tielemans non brilla. Renato Sanches lo sovrasta a centrocampo, cerca di uscirne con la sua classe in qualche occasione, ma in una partita del genere serviva molta più sostanza