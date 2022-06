Alle 20:45 in campo @mdeligt_04



In bocca al lupo, Matthijs pic.twitter.com/8YbucOUqHJ — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2022

Tempo di scendere in campo per Matthijs, che questa sera alle 20.45 affronta il Belgio con la suanella prima gara di. Immancabile il messaggio della, che sui propri canali social ufficiali ha voluto rivolgere al difensore un grande "in bocca al lupo". Ecco il post: