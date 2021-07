batte il2 a 1 e si qualifica alla semifinale di, dove incontrerà la. Una prestazione determinata, compatta, un gruppo che sta facendo sognare tutti i tifosi azzurri.– Nel primo tempo compie due parate miracolose. È il valore aggiunto di questa Italia, dai suoi guantoni passa una buona fetta del passaggio del turno– Le sgroppate di Doku sulla sinistra ricompariranno stanotte sotto forma di incubo. È vero, il rigore è generoso, ma il suo intervento è scomposto e arriva perché l’esterno belga lo aveva nettamente saltato– Con Jorginho ingabbiato a centrocampo, tocca a lui impostare e in questo è sempre una garanzia. Con Chiellini forma un duo che si completa e arricchisce a vicenda, annichilendo la fase offensiva avversaria– Nel suo libro raccontò di esaltarsi negli uno contro uno; beh, si è visto! Ha annullato Lukaku e mostrato a tutti di essere ancora uno dei migliori del mondo nel ruolo– Uno Yo-yo. Prova costantemente a sfondare sulla sinistra ma, con la stessa costanza, viene rimbalzato all’indietro dalla difesa belga. La sufficienza arriva perché nel secondo tempo compie un salvataggio miracoloso, che vale quanto un gol. Lascia il campo in lacrime, la fragilità fisica è la sua condanna. (dal 77’- Entra a freddo, ma è da subito concentrato e determinato)– Il gol che apre le marcature è un gioiello che impreziosisce la solita prestazione fatta di dinamismo e precisione tecnica– Martinez gli sfila da sotto la sedia con su scritto “regista”. Ingabbiato dai Red Devils fatica a impostare ed è limitato al compitino. Nel secondo tempo aumentano gli spazi e, in parallelo, cresce la sua prestazione. Negli ultimi 10 minuti sale in cattedra– Nella prima mezz’ora di gioco è praticamente nullo. Poi la sua prova sale di livello, seppur con qualche sbavatura in fase difensiva. Bravo, molto bravo, a recuperare palla nell’azione del gol di Barella (Dal 74’- Pressa e rallenta la costruzione belga)– Titolare al fischio d’inizio, le lodi degli ultimi giorni. Chiesa ha spalle larghissime e non sente pressione. Dai suoi piedi e dalle sue corse nascono diverse occasioni pericolose (Dal 90'- Messo dentro per aumentare il peso specifico della difesa azzurra)– Generoso, ma non basta. La sua prova è ampiamente insufficiente: troppi errori tecnici e mancanza di lucidità nell’area belga. A tratti è controproducente (Dal 74’- Lotta e sgomita per tenere la palla alta)– Il gol che regala il raddoppio all’Italia è di una bellezza accecante. Un lampo in una prestazione, nel complesso, altalenante (Dal 77'- Dà una grossa mano alla fase difensiva quando il Belgio cerca il pareggio)- È riuscito a dare alla Nazionale un'identità ben precisa. Ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente e sta facendo sognare tutta Italia. Non è poco!