Brutto episodio avvenuto oggi nel corso della gara tra Club Bruges e Anderlecht. Il tecnico ospite,, ex difensore e capitano del, è stato vittima - insieme al suo staff e ai calciatori - di insulti razzisti da parte dei tifosi di casa. Kompany, scosso al termine del match che si è chiuso sul 2-2, ha dichiarato: "Sto attraversando un momento difficile, tornerò a casa turbato e deluso. Voglio tornare a casa, riposare e trascorrere del tempo con le persone importanti per me", ha detto a Eleven Sports, ripreso poi da"Il club, i suoi tifosi, lo staff, i giocatori, i dipendenti e il consiglio di amministrazione condannano fermamente qualsiasi forma di razzismo - ha scritto su Twitter il-. Queste persone non rappresentano i valori e delle norme del nostro club".