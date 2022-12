L'attaccante delEdendopo l'eliminazione durante i Mondiali in Qatar, lascia ufficialmente la sua nazionale. Come comunicato dallo stesso attaccante tramite i suoi profili social. Queste le parole:"Oggi volto pagina. Grazie per il tuo amore. Grazie per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutti i momenti gioiosi che abbiamo condiviso dal 2008. Oggi ho deciso di porre fine alla mia carriera da internazionale. La prossima generazione è pronta. Mi mancherai tantissimo".