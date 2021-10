La Juventus ha gli occhi puntati sull'Allianz Stadium, dove la Francia sta completando nel secondo tempo una gran rimonta ai danni del Belgio nell'altra semifinale di Nations League. Al minuto 75 entra in campo l'osservato speciale dei bianconeri, il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni, pronto a partecipare all'assalto finale alla porta di Courtois. A far posto a Tchouameni, obiettivo numero uno del direttore sportivo bianconero Cherubini per il centrocampo, curiosamente è l'unico giocatore della Juve presente in campo: