“Ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica contro l'Italia. Ma, francamente, non vedo l'utilità di questo match. Finire terzo nella Nations League non serve. Non so perché giochiamo. Per noi sarà come un'amichevole". Così ha parlatoportiere del Belgio, al termine della sfida contro la Francia. Una polemica che sta arrivando da più parti e che ora trovo un alleato tra i top player del Belgio.