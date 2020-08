Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, parla a Radio Sportiva: "Chiaramente no anche se poi oggi dopo le vicissitudini che ci sono state, il lungo stop, è tutto un punto interrogativo. Nessuno si aspettava che la Juve potesse uscire dalla Champions. E' stata una partita affrontata male, con buoni sprazzi. Si è rivista la Juve degli ultimi tempi con giocate individuali con poca collettività".



SARRI - "Chi lavora a questi livelli è obbligato a vincere e sarà sempre in discussione. Lo sono stati Lippi, Capello, Conte e Sarri. Se sei in società in cui non devi partecipare ma vincere se salta una di queste cose è normale essere in discussione. La Juve è una delle poche società che ha un presidente che capisce di calcio, se ci sarà un colpevole prenderà le sue responsabilità. Alla Juve ci sono dirigenti importanti ed un presidente capace, lo dice la storia degli ultimi anni. Sarà una decisione non facile perché è stata presa una decisione a lungo termine, non sarà una scelta facile. Se parliamo di spettacolo e queste cose qua, non credo che questo ci sia stato, è evidente non lo dico. Però ha vinto lo scudetto e arrivato in finale di Coppa Italia. In Champions ha fatto male. Rigore su cucchiaio? Rosichi quando lo prendi, a me lo fece Pirlo..."