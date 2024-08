Un grosso ostacolo per la, sulla strada che porta a. Stando a Sky Sport Germania, ilha infatti deciso che il sostituto di Niclas Füllkrug, ormai promesso sposo del West Ham, sarà proprio l'attaccante 21enne dell'Hoffenheim che i bianconeri hanno messo nel mirino come vice di Dusan Vlahovic. Il classe 2002 ha già dato la propria apertura al trasferimento nel club giallonero e vuole definire il suo futuro il prima possibile. Al momento il Borussia è disposto a pagare 25 milioni di euro per Beier.