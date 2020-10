17 giocatori positivi al coronavirus, una situazione complicata e tre settimane da incubo per il Genoa che inizia ora a rivedere la luce e pensa al ritorno in campo, domani contro l'Hellas Verona nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Tra i casi di Covid-19 anche Valon Behrami, ora guarito, che a Sky Sport racconta l'ultimo periodo dei rossoblù: "Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e farò così anche questa volta, ma l'aspetto mentale è stato qualcosa che conoscevo meno: ho dovuto fare i conti con la paura, per me e per la mia famiglia, perché in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un'esperienza complicata per tutti".