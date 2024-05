L'ex centrocampista di Udinese e Napoli Valonha parlato ai microfoni di DAZN di Alessandro, difensore centrale del. Il giocatore ha disputato un'ottima stagione con la casacca dei granata, tanto da attirare l'interesse di numerose squadre di club, tra cui la. I bianconeri potrebbero muoversi sul giocatore solo in caso di cessione top, ma altri club come Napoli e Inter lo seguono. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore.- "Buongiorno è un giocatore secondo me pronto per fare il titolare all’Inter e in una big, per il prezzo aspetteremo l’Europeo".