Behrami e la rivelazione su Tudor: 'Vuole che si litighi un po', Quando arrivò a Udine...'

"Quando arrivò a Udine, il morale della squadra era a terra. Lui ci guardò negli occhi e senza perdere tempo iniziò a motivarci con parole forti, facendoci sentire dei campioni", così, ex centrocampista che ha avutoall'Udinese, ha raccontato l'impatto del nuovo allenatore della Juventus. Le sue dichiarazioni nell'intervista a Tuttosport."VUOLE CHE SI LITIGHI UN PO' - “Va dritto al punto, dice le cose come stanno. Non ama i giri di parole e questo ai giocatori piace, perché sanno sempre cosa aspettarsi da lui. Con lui in allenamento vai oltre le tue possibilità. Anzi, vuole addirittura che si litighi un po’, che ci sia un po’ di sano agonismo…”

“Ha già in testa 8-9 titolari fissi. Lui non fa esperimenti, vuole certezze. Se un giocatore, anche importante, non si adatta al suo stile, non si farà problemi a lasciarlo fuori. Non gli interessa il deprezzamento della rosa o altre dinamiche societarie. Lui pensa solo a vincere.”"DARA' SICUREZZA AI GIOCATORI" - “I giocatori hanno bisogno di sentirsi liberi, di esprimersi. Tudor darà loro questa sicurezza, e quando succede, un gruppo cambia faccia in poco tempo.”