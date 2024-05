Valon, a DAZN, torna a parlare così di Massimiliano Allegri e dello sfogo di Roma, che di fatto ha portato l'allenatore a perdere il posto alla Juventus. Per il centrocampista, lo sfogo è la conseguenza di quanto ha vissuto Max: "Lo sfogo arriva dopo tre anni in cui ha fatto tanti ruoli. L'anno scorso ha fatto il direttore, neanche l'allenatore, ha dovuto gestire mille situazioni. Ti sfoghi. Sapevi chi doveva lavorare. Finito? No, assolutamente no. Lo vedo nei top club esteri, non in Italia. Se penso comunque a chi cerca un gestore, lui sa farlo, sa gestire questo tipo di situazioni".